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Mamak Belediye Başkanı Köse: "Söz verdik daha fazlasını yaptık" - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Köse: "Söz verdik daha fazlasını yaptık"

18.10.2021 16:04

- Mamak Belediye Başkanı Köse: "Söz verdik daha fazlasını yaptık" Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Söz verdik yaptık diyoruz.

- Mamak Belediye Başkanı Köse: "Söz verdik daha fazlasını yaptık"

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Söz verdik yaptık diyoruz. Şu andaki esas sloganımız bu. Hatta söz verdik daha fazla yaptık diyoruz. İnşallah daha fazla yapmaya devam edeceğiz. Mamak daha güzel olacak diye başladığımız çalışmalara Mamak daha güzel oluyor diye devam ediyoruz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Köse, Üreğil Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Görevde oldukları 2.5 yıl boyunca Mamak'ta yapılan projelerden bahseden Köse, 20 Ekim Çarşamba günü yapacakları toplantının daha detaylı olacağını, bu toplantının ise başlıklardan oluştuğunu vurguladı.

"O günden itibaren gecemizi gündüzümüze kattık"

Göreve geldikleri günden itibaren projelerin yüzde 80'ini başardıklarını dile getiren Köse, "Bu görevi Mamak halkı bize tevdi ettiği tarih üzerinden 2.5 yıl geçti. Mazbatayı aldığımız tarihten itibaren her dakika her saniye bu sorumluluğu hissettik ve buna göre çalıştık. Bunu bir emanet olarak gördük ve o günden itibaren gecemizi gündüzümüze kattık. Görev süremizin yarısına geldiğimiz bugünlerde, projelerimizin nerdeyse yüzde 80'inin gerçekleştirmiş olmanın huzuru içerisinde başımız dik alnımız ak elhamdülillah" sözlerini kullandı.

"Daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz"

İmkanlardan herkesin faydalandığı bir Mamak için çalıştıklarını ifade eden Köse, "İnsana en güzel hizmetler sunmayı önceliği haline getiren bir perspektifle ve bu amaçla modern yaşam alanlarıyla, doğa ile iç içe olan ekolojik projeleriyle, kültür merkezleriyle, mahalle konakları, soysal tesisleri ve kütüphaneleriyle, oyun parkları ve yeşil alanlarıyla çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların buluştuğu, vakitlerini değerlendirdiği, kendini geliştirdiği, meslek öğrendiği kaliteli güzel mekanlarıyla ilçemizi donatarak şehrin imkanlarından herkesin faydalandığı daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Projeleri vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz"

Yenilikçi ve dinamik bir yönetim anlayışıyla proje ürettiklerini söyleyen Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Mevcut kurumsal yapımızın kapasitesini ve verdiğimiz hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken bir taraftan da hizmetin herkese ulaşması ve kapsayıcılık hedefi doğrultusunda yeni hizmetlerle kurumsal yapımızı kuvvetlendiriyoruz. Bu hedefler doğrultusunda yenilikçi, dinamik bir yönetim anlayışımızla güzel ilçemize değer katan onlarca yeni proje üretiyor ve bu projeleri vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz".

Köse, 20 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan proje sunum toplantısına herkesi davet ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.

Mamak Belediye Başkanı Köse: Söz verdik daha fazlasını yaptık
Mamak Belediye Başkanı Köse: Söz verdik daha fazlasını yaptık
Mamak Belediye Başkanı Köse: Söz verdik daha fazlasını yaptık
Mamak Belediye Başkanı Köse: Söz verdik daha fazlasını yaptık

Ankara, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mamak Belediye Başkanı Köse: 'Söz verdik daha fazlasını yaptık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mamak Belediye Başkanı Köse: "Söz verdik daha fazlasını yaptık" - Son Dakika
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