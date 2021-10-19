Müftü Nurullah Koçhan'dan Başkan Akçadurak'a ziyaret - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Müftü Nurullah Koçhan ve beraberindeki heyet "Mevlid-i Nebevi Haftası" kapsamında, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Osman Avcı, ADRB Vaizi Feyzullah Satılmış ve İlçe Müftülük Murakıbı Ferhat Karakaya'da eşlik etti.

İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a çiçek ikram ederek Mevlid kandillerini tebrik ettiler. Akabinde İlçe Müftüsü Koçhan; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen,18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Mevlidi Neb-i Haftasının Hz. Peygamberimiz ve Vefa Toplumu temasıyla kutlanacağını ve hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Başkan Akçadurak, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan'a Mevlid-i Nebi haftası boyunca yapılacak program ve faaliyetlerin başarılı geçmesini dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı hediye etti. - KÜTAHYA