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Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi

27.10.2021 17:31

Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi.

Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi

ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi.

Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den beri anlaşmazlık konusu olan ve üç kez savaşa yol açan Keşmir'de 27 Ekim 'Keşmir Kara Günü" olarak anılıyor. Bugüne özel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında 27 Ekim'in 1947'deki günün hatırlanması adına "Kara Gün" olarak anıldığını söyledi. 1947'de Hint güçlerinin IIOJK'yi işgal etmek ve vatandaşlara saldırmak adına Srinagar'a inmesinin uluslararası hukukun çiğnenmesi olduğunu dile getiren Büyükelçi Qazi, "Bugün Hint işgali altındaki Keşmirlileri için uzun bir işgal gecesini ve ta günümüze kadar devam eden korkunç bir insanlık trajedisinin başlangıcını işaretlemektedir. Hintli liderlerin 1947'deki hareketi Güney Asya'da bölgesel barışı ve istikrarı gölgelemeye devam ediyor ve IIOJK'deki ısrarlı Hint zalimliklerinin uluslararası insan hakları standardı üzerinde bir soru işareti oluşturuyor"

Keşmirlilere kendi kaderlerini belirleme haklarını vermek amacıyla ahlaki ve yasal sorumluluklarını gerçekleştirmesi için çağrıda bulunan Büyükelçi Qazi, her özgür ve adil bireyin özgürlük için Keşmir davasını destekleyeceğini söyledi.

Ayrıca Büyükelçi Qazi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 76. oturumundaki konuşmasında Keşmir meselesini vurguladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi
Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi
Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi
Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pakistan Büyükelçiliğinde, Keşmir Kara Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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