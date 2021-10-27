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Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi

27.10.2021 18:12
Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi

Son dakika politika haberi... DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldi.

Görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyete DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi vererek Türkiye tarafından Ahıskalı Türklere sağlanan istisnai vatandaşlık, uzun dönem ikamet izni, sıkıntılı bölgelerden iskanlı göç imkanlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Kassanov Kazakistan'da yaşayan halklar arasında Ahıskalı Türkler olarak gerek dernek gerekse de asamble çalışmalarında öncü olduklarını, 7 bölgede temsilciliklerin bulunduğunu, 36 cami, 18 spor salonu yaptıklarını aktararak Kazakistan-Türkiye ilişkilerine katkı sunmaya ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kassanov, 14 Kasım 1944 yılında Ahıska bölgesinden koparılarak Orta Asya'ya getirildiklerinde Ahıskalı Türklere Kazak halkının desteğinden de bahsetti.

DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov, Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi Başkan Yardımcıları Şahismail Asiyev, Rasim Kuşaliyev, Özel 1 Nolu Talgar Lisesi Müdürü Dildar Badalova, "Ahıska" gazetesi ve "Türk Birliği" Dergisi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu'nun yer aldığı görüşme, Kassanov'un Bakan Yardımcısı Demircan'a hediye takdimi ile sona erdi. - ANKARA

Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi
Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi

Ahmet Misbah Demircan, Kazakistan, Türkiye, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | DATÜB heyeti, Bakan Yardımcısı Demircan ile bir araya geldi - Son Dakika
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