Son dakika haberleri! Irak'taki seçimlerin galibi olan Sadr: "Hükümet kurma sürecine kimsenin müdahalesine izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

Irak'ta 10 Ekim tarihinde yapılan erken genel seçimlerin galibi olan Sadr Grubu Başkanı Mukteda Sadr, hükümet kurma sürecine hiçbir bölgesel veya ulusal tarafın müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan seçimlerin galibi Sadr Grubu Başkanı Mukteda Sadr, kurulacak yeni hükümetin komşu ülkelerle ilişkisi konusunda, "Irak'ın iç işlerine karışmayan bölgesel ülkelerle ilişkilerimizi güvenlik, ekonomi, sağlık, kültürel ve bütün alanlarda güçlendirmeye çalışacağız" dedi.

Yeni hükümet kurma sürecine hiçbir bölgesel veya ulusal tarafın müdahalesine izin vermeyeceğini kaydeden Sadr, "Irak'ın iç işlerine çok net bir şekilde karışan bölgesel ülkelerin müdahalelerini engellemek için yüksek düzeyde diyalog kuracağız. Bunu kabul ederse memnuiyetle karşılayacağız, etmezse müdahalesini durdurmak için uluslararası ve diplomatik kanallara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Şii lider Sadr, "Irak'ın iç işlerine karışan ülkelerle uluslararası normlara uygun olarak ekonomik, diplomatik ve diğer alanlardaki ilişkilere kısıtlama uygulanacak" ifadesini kullandı. - ERBİL