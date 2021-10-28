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Son dakika haberleri! Milletvekili Tutdere fiyat kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Milletvekili Tutdere fiyat kararına tepki gösterdi

28.10.2021 13:20
Son dakika haberleri! Milletvekili Tutdere fiyat kararına tepki gösterdi

Son dakika politika haberine göre TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında düşük fiyatlarla sözleşmeli tütün alımı yapan özel şirketlere tepki gösterdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında düşük fiyatlarla sözleşmeli tütün alımı yapan özel şirketlere tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında sözleşmeyle tütün alımı yapan firmalara çiftçilerin alın terinin karşılığını verilmesi gerektiğini belirterek, Tütün Üst Kuruluna ve Tarım Bakanlığını ise göreve davet etti. Milletvekili Tutdere, "Seçim bölgem Adıyaman sarmalık tütünle birlikte Ege menşeli sözleşmeli tütün üretiminin de yapıldığı en önemli merkezlerden biridir. Adıyaman'da tütün üreticilerimiz mazot, gübre fiyatları başta olmak üzere gelen zamlar nedeniyle zor günler geçirmektedirler. Üreticilerimiz zorluklara rağmen büyük bir emekle tütünlerini hasat ettiler, satışa hazır hale getirdiler, ancak iktidarın zamları yetmezmiş gibi bu kez de sözleşme yaptıkları özel şirketlerin düşük fiyat teklifleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorlar. Özel firmaların çiftçilerimizin alın terini, emeğini yok sayan fiyat dayatmaları asla kabul edilemez. Buradan Adıyaman'da çiftçiyle sözleşme yapan firmalara Tütün Üst Kuruluna ve Tarım Bakanlığına açıkça çağrıda bulunuyorum. Çiftçimizin alın terinin karşılığını ve hakkını tam ve eksiksiz olarak verin, çiftçimizi mağdur etmeyin, sözleşmeye uygun davranın. Bakanlığı da görevini yapmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Milletvekili Tutdere fiyat kararına tepki gösterdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Milletvekili Tutdere fiyat kararına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Milletvekili Tutdere fiyat kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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