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Son dakika! Japonya'da düzenlenen genel seçimi LDP kazandı - Son Dakika

Son dakika! Japonya'da düzenlenen genel seçimi LDP kazandı

01.11.2021 09:07
Son dakika! Japonya'da düzenlenen genel seçimi LDP kazandı

Son dakika haberleri... Japonya'da Temsilciler Meclisi'ni seçimlerinin galibi Liberal Demokrat Parti (LDP) oldu.

Japonya'da Temsilciler Meclisi'ni seçimlerinin galibi Liberal Demokrat Parti (LDP) oldu. Başbakanlık koltuğunu geçtiğimiz ay devralan Fumio Kishida, güven tazeledi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere dün gerçekleştirilen olağan genel seçimin sonucu netleşti. Japon seçmenler, Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü bir kez daha iktidardaki LDP'ye verdi. LDP meclisteki 465 sandalyenin 261'ini kazanırken, koalisyon ortağı Komeito ise 32 sandalyeyi garanti altına aldı. Anayasal Demokrat Parti'nin 96 sandalye ile muhalefet partisi pozisyonunu koruduğu seçimde, Komeito'yu geçip muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti'nin ardından üçüncü güç haline gelen muhafazakar eğilimli Japonya İnovasyon Partisi'nin 41 sandalyelik başarısı sürpriz olarak yorumlandı.

Yetki LDP'de

Sandık sonuçları ile birlikte Senato'da da çoğunluğu elinde bulunduran LDP'nin Temsilciler Meclisi'ni bir dönem daha kontrol edeceği kesinleşmiş oldu. Geçtiğimiz ay başbakanlık koltuğunu Yoshihide Suga'dan devralan ve seçimde güven tazeleyen Fumio Kishida, partisinin çoğunluğu sağlamasına rağmen bazı sandalyeleri kaybetmesine atıfta bulunarak, "Sandalye kaybının etkisini dikkatli şekilde değerlendireceğim. Hükümeti ve meclisi istikrarlı bir şekilde yönetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. LDP'nin yaşadığı sandalye kaybı temkinli seçmenden mesaj olarak yorumlandı.

Japonya'da 4 Ekim'de başbakanlık koltuğunu devralan Fumio Kishida Temsilciler Meclisi'ni milletvekillerinin görev sürelerinin sona ereceği tarih olan 21 Ekim öncesinde feshetmiş, böylece Japonya halkına olağan genel seçim yolu gözükmüştü. Temsilciler Meclisi'nde daha önce 276 sandalyeye sahip olan Kishida liderliğindeki LDP'nin bazı sandalyeleri kaybedeceği tahmin edilen seçimde, iktidar partisinin buna rağmen daha önce 29 sandalyesi bulunan küçük koalisyon ortağı Komeito ile birlikte meclisteki çoğunluğu koruyacağı öngörülmüştü.

Liderlik değişimi yaşanmıştı

Japonya'da Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen önceki Başbakan Yoshihide Suga'nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından, iktidar partisindeki liderlik yarışının galibi eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida olmuştu. LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle başbakan seçilen Kishida'nın Covid-19 vakalarının düştüğü bir dönemde seçime giderek güven tazelemeyi amaçladığı yorumları yapılmıştı.

Başbakanı seçen meclis

Japonya'nın en üst düzey yasama organı olan Ulusal Meclis (Diet) başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi (alt meclis) ve daha az yetkiye sahip olan Senato'dan (üst meclis) oluşuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri 4 yılda bir halk tarafından seçilirken, her 3 senede bir yarısı seçilen Senato üyeleri 6 yıl görev yapıyor. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Japonya'da düzenlenen genel seçimi LDP kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Japonya'da düzenlenen genel seçimi LDP kazandı - Son Dakika
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