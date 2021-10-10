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Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı - Son Dakika

Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı

10.10.2021 10:53
Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı

Son dakika politika haberi: Bursa'nın genç Milletvekili Ahmet Kılıç, binlerce çocuğun hayatına dokunarak terör ve uyuşturucudan uzak tutan Arabayatağı Spor Kulübü'nde çocuklara sürpriz yaparak, birlikte idmana çıktı.

Bursa'nın genç Milletvekili Ahmet Kılıç, binlerce çocuğun hayatına dokunarak terör ve uyuşturucudan uzak tutan Arabayatağı Spor Kulübü'nde çocuklara sürpriz yaparak, birlikte idmana çıktı.

Bursa'da en fazla göç alan ilçelerin başında gelen Yıldırım'da ağırlıkla dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallerinden olan Arabayatağı'nda faaliyet gösteren Arabayatağı Spor Kulübü, terör örgütünün gençleri etkilemesinin önünü keserek, gençlerin uyuşturucu satıcılarından uzak durmaları için mücadele veriyor. Profesyonel liglere kazandırdığı yüzlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuğu sporla tanıştıran kulüp, eğitim hayatlarında başarılı olmalarını sağlıyor. Bu fedakar girişimi destekleyen Bursa'nın genç Milletvekili Ahmet Kılıç, formasını giyerek idman maçına çıktı. Çocuklarla şakalaşan ve sohbet eden Kılıç, AK Parti döneminde cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarını ülkeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Hükümetimizin ve belediyelerimizin yaptığı ve yapmaya devam ettikleri bu tesislerde bugün çocuklarımızın heyecanına, başarısına ortak olmak çok güzel. Geleceğimiz çocuklar ve gençler için daha yapacak işimiz var" dedi.

Milletvekili Kılıç, sporcu sayısı ve başarısının arkasında iktidarın ve belediyelerin tarihi yatımları ve desteğinin yanı sıra gizli kahramanların olduğuna dikkat çekti. Kılıç, "İşte o kahramanlardan biri de Arabayatağı Spor Kulübü 2. Başkanı Mehmet Başkanım. Bir hayata dokunmak çok çok değerli iken, uzun yıllardır binlerce çocuğun hayatına dokunuyor. Onları terör örgütleri ve uyuşturucudan uzak tutuyor. Yüzlercesi profesyonel sporcu olurken, binlercesi eğitim hayatlarında başarıya ulaştı. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Talep ve isteklerini not aldım. Her zaman biriz beraberiz" şeklinde konuştu.

Çocukların performansına, enerjilerine hayran kaldığını da belirten Kılıç, onlara yetişmekte çok zorlandığını ve acil şekilde antrenmanlara başlayacağını söyledi.

Arabayatağı Spor Kulübü 2. Başkanı Mehmet Güleç, desteklerini esirgemeyen Milletvekili Ahmet Kılıç'a teşekkür ederek, "Bize her anlamda destek olan, her zaman yanımızda olan belediye başkanlarımız ve vekillerimize teşekkür ediyorum. Ne kadar çocuğun hayatına dokunabilirsek o kadar iyi" dedi. - BURSA

Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı
Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı
Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı
Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı
Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı
Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı

Milletvekili, Ahmet Kılıç, Terör, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Genç vekil formayı giydi, çocuklarla idmana çıktı - Son Dakika


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