TBMM Başkanı Şentop, İspanya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet ve İspanya Senatosu Başkanı Ander Gil Garcia'ya ayrı ayrı tebrik ve İspanya ziyaretinde gösterdikleri nezaket için teşekkür mektubu gönderdi.

İspanya Meclis ve Senato başkanlarına ülkeye yapmış olduğu ziyaret esnasında göstermiş oldukları sıcak ev sahipliği için teşekkür eden Şentop, "Köklerini tarihten gelen dostluk bağlarından alan Türkiye-İspanya ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde halklarımızın ortak faydası doğrultusunda her alanda daha da gelişeceğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek bir tarihte, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Batet'i, Türkiye'de misafir etmekten mutluluk duyacağını dile getiren Şentop, "Milli Gününüzü, Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyor, İspanya halkına esenlik ve refah, zatıalinize ve İspanya Temsilciler Meclisi'nin değerli üyelerine başarı ve afiyet temenni ediyorum." ifadesini kullandı.