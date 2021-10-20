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Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi - Son Dakika

Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi

20.10.2021 16:57
Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi

Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçesi 175 milyon TL olarak belirlendi.

Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi

SAMSUN - Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçesi 175 milyon TL olarak belirlendi.

2022 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil Başkanlığı'nda yapıldı. Mecliste ilgili komisyondan meclise havale edilen 2022 mali yılı bütçesinin görüşüldü.

Belediyenin 2022 yılı bütçesi meclis üyelerinin kararı ile 175 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu maddenin karara bağlanmasının ardından söz alan Aydın Karmil, 2022 yılı mali bütçesinin Tekkeköy, Samsun ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türk Lirası, Tekkeköy, Samsun, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekkeköy'de 2022 yılı mali bütçesi belirlendi - Son Dakika
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