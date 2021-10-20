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TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi - Son Dakika

TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi

20.10.2021 10:18
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu'da yapılan altyapı çalışmalarının ardından eski su boruları ilçe meydanında sergilenmeye başlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu'da yapılan altyapı çalışmalarının ardından eski su boruları ilçe meydanında sergilenmeye başlandı. Durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çorlu'da günler süren su kesintilerine sebep olan altyapı çalışmalarının ardından değiştirilen eski ve yeni borular TESKİ tarafından Çorlu Atatürk Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Atatürk Meydanı'nda sergilenen borularla ilgili olarak açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "Boruları burada sergilemek yerine Kültür Bakanlığına başvursunlar. Çünkü borular adeta tarihi eser niteliğinde. Esasen fazla söze de gerek yok, görünen köy kılavuz istemez. Eser ortada" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorlu İlçe Başkanı İlhan Ermeydan ise, "Borular 40-50 senelik borular. Vatandaşlara bu borulardan senelerce su içirdiler. Boruları meydanda görünce açık hava müzesi açtılar zannettim. Ama bu bir beceriksizlik. Bu boruların arkeolojik değeri var. Yapılan çalışmalar hoş ama burada sergilenmesi hoş olmamış. Bu TESKİ'nin görevi ama daha önce bu çalışmaların yapılması gerekiyordu. 30 senelik bir belediyecilik var burada" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi
TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TESKİ ve Çorlu Belediyesi'ne içme suyu borusu eleştirisi - Son Dakika
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