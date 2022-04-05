Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı

05.04.2022 23:49
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Kısa süre önce Polonya meclisinde kabul edilen yasa ile ülke savunması ile ilgili harcamaları 2023 yılından itibaren Polonya GSMH'sinin yüzde 3'üne yükseltme kararı alan Polonya, askeri alanda yoğun harcamalara başladı. ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya'nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

Polonya'nın 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank için ABD'ye 4,75 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, tankların son teknoloji ile modernize edilmiş (Sepv3 versiyonu) olacağı aktarıldı. Sözleşmenin tanklar ile ilgili eğitim ve lojistik faaliyetlerini de kapsadığı aktarılarak, söz konusu tankların 18. Mekanize Birlik ve 1. Zırhlı Birlikte konuşlanacağı bildirildi. - VARŞOVA

Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika


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