Polonya, askerlik çağındaki Ukraynalılara yardım etmeye hazır

Politika

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, askerlik çağındaki Ukraynalıların ülkelerine dönmeleri konusunda Kiev yönetimine yardıma hazır olduklarını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, askerlik çağındaki Ukraynalıları ilgilendiren bir açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında Ukraynalı yetkililerin cepheye asker göndermek için her şeyi yapmalarına şaşırmadığını belirten Kosiniak-Kamysz, cephede savaşan Ukraynalı askerlerle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi. Askere alınmamak için Ukrayna'dan ayrılanlara yönelik tepkileri de haklı bulduğunu ve anladığını vurgulayan Kosiniak-Kamysz, "Bu, her ülkenin vatandaşının görevi. Ukrayna vatandaşlarının devletlerine karşı sorumlulukları var. Askerlik çağındaki erkeklerin Ukrayna'ya dönmesi konusunda Kiev'e yardım etmeye hazırız, bunu uzun zaman önce de belirtmiştik" dedi.

Ukrayna, yurt dışı temsilciliklerinde pasaport verilmesi işlemini durdurdu

Öte yandan Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 18 Mayıs tarihine kadar 18-60 yaş arasındaki Ukraynalı erkeklere yurt dışı temsilciliklerinde pasaport verilmesi işleminin durdurulduğu bildirildi. Bu kişilerin pasaportlarını yalnızca İçişleri Bakanlığı'nın ülke içindeki biriminden alabilecekleri ifade edildi. Söz konusu kişilere verilmekte olan dış temsilciliklerdeki tüm konsolosluk hizmetleri de 18 Mayıs'a kadar askıya alındı. Bu tarihten sonra yürürlüğe girecek seferberlik şartlarını sıkılaştıran yeni yasaya göre, askerlik hizmetiyle yükümlü Ukraynalı erkeklere 60 gün içerisinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askerlik kayıt bilgilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek. Bu kişiler, istenilen bilgileri güncellememeleri durumunda Ukrayna'nın diplomatik temsilciliklerinde hiçbir konsolosluk hizmeti alamayacak. - VARŞOVA