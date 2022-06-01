Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna için ekonomik merkez olacağız" - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna için ekonomik merkez olacağız"

01.06.2022 16:46
Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna için ekonomik merkez olacağız"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Polonya, Ukrayna için ekonomik merkez olacak.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Polonya, Ukrayna için ekonomik merkez olacak. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Morawiecki yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Polonya'ya, Ukrayna'dan yurtdışına tarım ürünlerinin taşınmasına yardımcı olup olmayacağını sorduğunu belirterek, "Polonya'ya bu soru soruldu, bizde şartlarımızın ne olduğunu söyledik. Ukrayna'dan Orta Doğu, Afrika ve diğer ülkelere tahıl ürünlerini ihraç etmemizi sağlayacak kapasiteyi artırmak ve altyapıyı geliştirmek için AB'den fon alıyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan Morawiecki ayrıca açıklamasında, "Polonya, Ukrayna için ekonomik merkez olacak. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız" dedi.

"EN ÖNEMLİ GÖREV UKRAYNA'DA BARIŞI SAĞLAMAK"

Başbakan Morawiecki, Polonya ve Ukrayna arasında hem Ukrayna'ya yardım edecek hem de Polonya'ya ekonomik bir ivme kazandıracak çeşitli anlaşmalar hazırlandığını duyurdu. Morawiecki anlaşmalar hakkında, "Bunlar, Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşmalardır" açıklamasında bulundu.

Polonya'nın ayrıca askeri alanda Ukrayna ile aktif işbirliği geliştirdiğini söyleyen Morawiecki, şu anda en önemli görevin Ukrayna'da barışı yeniden sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'da barışı, güvenliği ve normal ekonomik hayatı mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmeye odaklandık" dedi.

Öte yandan Başbakan Morawiecki Polonya Altyapı Bakanlığı'nın Ukrayna'daki karayolu ve demiryolu projelerinde görev alacağını söyledi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Başbakan, Polonya, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

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