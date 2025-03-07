Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katılımını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan Türkiye açıklaması geldi. Tusk yaptığı açıklamada, önemli bir diplomatik adım atarak önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Tusk, ziyaretin amacının mevcut jeopolitik ortam göz önüne alındığında çok önemli bir konu olan Ankara'nın bölgesel güvenlik çabalarına daha fazla katılımını görüşmek olduğunu aktardı.

Tusk, açıklama sırasında ayrıca Polonya'nın antipersonel kara mayınları ve misket bombalarının kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmelerden ayrılmasını desteklediğini de aktardı. - VARŞOVA