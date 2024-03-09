Polonya Başbakanı Ukrayna tahılına sınırlama getirmeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, çiftçilerle gerçekleştirdiği görüşmede ülke sınırını Ukrayna tahılına kapatmayacaklarını, Polonyalı çiftçilerin elinde kalan tahılın ise Tarım Bakanlığı tarafından satın alınacağını söyledi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği kısıtlamalara ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına tepki için bir süredir protesto gösterileri düzenleyen Polonyalı çiftçilerle bir araya geldi. Tarım Bakanı Czeslaw Siekierski ve 40'a yakın çiftçinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Polonyalı çiftçilerin temsilcisi Andrzej Sobocinski, "Başbakan, Polonya sınırlarını Ukrayna tahılına kapatmayacaklarını söyledi. Polonyalı çiftçinin elinde kalan tahılın ise Tarım Bakanlığı tarafından satın alınacağını bildirdi" dedi.
Donald Tusk'un çiftçilerle müzakere yapmaya yanaşmadığını, görüşmede yalnızca hükümetin icraatları ve beyanları konusunda bilgilendirildiklerini ifade eden Andrzej Sobocinski, "Başbakan ayrıca, 15 Mart Cuma günü Avrupa Komisyonu'nda oylanacak Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın esnetilmesi konusunda daha fazla müzakere yürüteceği taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA
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