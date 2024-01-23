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Polonya Cumhurbaşkanı, eski İçişleri Bakanı ve Yardımcısı için af çıkardı - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı, eski İçişleri Bakanı ve Yardımcısı için af çıkardı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlarından hüküm giyerek hapse giren eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için af çıkardı. Kaminski ve Wasik'in önümüzdeki saatlerde salıverilmeleri bekleniyor.

Polonya Cumhurbaşkanı, eski İçişleri Bakanı ve Yardımcısı için af çıkardı
23.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:38
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlarından hüküm giyerek hapse giren eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için af çıkardı.

Polonya'da tutuklanmaları protestolara neden olan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, af çıkardı. Polonya Adalet Bakanı Adam Bodnar, söz konusu kişilerin affedilmesi için hukuki bileşenlerin bulunmadığını bildirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Duda, anayasanın kendisine verdiği af yetkisini kullanarak Kaminski ve Wasik'in 2016 yılında kesinleşmemiş hapis cezalarını affetti. Kaminski ve Wasik'in önümüzdeki saatlerde bulundukları cezaevlerinden salıverilmeleri bekleniyor.

Duda daha önce de cezalarını affetmişti

Polonya'da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanlığı (CBA) yaptığı sırada Kaminski ve yardımcısı Wasik hakkında "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme 2015'te Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016'da Kaminski ve Wasik'in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı.

Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik'in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti. Varşova Bölge Mahkemesi, 20 Aralık 2023 tarihinde Kaminski ve Wasik'i söz konusu suçlardan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaminski açlık grevine başlamıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9 Ocak'ta düzenlenen bir törene katılan Kaminski ve Wasik akşama kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkmayınca Varşova polisi yerel saatle 19.00 sularında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenleyerek tutuklamıştı. Cezaevine gönderilen Kaminski, siyasi mahkum olarak "açlık grevine" başladığını duyurmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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