Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Ankara\'da

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara'ya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki, Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. - ANKARA