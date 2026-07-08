Polonya Cumhurbaşkanı'ndan NATO Açıklamaları - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı'ndan NATO Açıklamaları

08.07.2026 09:33
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Nawrocki, ABD'nin NATO için ana unsur olduğunu vurguladı, dostluk ve güvenlik mesajları verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, "ABD, NATO'nun ana unsurudur" dedi.

Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. NATO ile ilgili soru üzerine Nawrocki, "Buraya ilişkileri sağlamlaştırmak için geldik. Başkan Erdoğan, Polonya'nın yakın bir dostudur. NATO sınırlarını Polonya askeriyle koruyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile ilgili soru üzerine de Nawrocki, "ABD, NATO'nun ana unsurudur. Transatlantik ilişkilerin sağlamlaştırılması için önemlidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Polonya Cumhurbaşkanı'ndan NATO Açıklamaları - Son Dakika

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