Polonya'da Rus Füzesi Tespit Edildi - Son Dakika
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Polonya'da Rus Füzesi Tespit Edildi

Polonya\'da Rus Füzesi Tespit Edildi
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Polonya Başbakanı Tusk, tarlaya düşen cismin Rus Kh-101 füzesi olduğunu açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin doğusunda tarlaya düşen cismin Rus Kh-101 seyir füzesi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Lviv, Kiev ve Kryvyhi Rih yakınlarındaki şehirlere yönelik geniş çaplı saldırısı sırasında Polonya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Tarnawa Kolonia köyü yakınlarındaki bir tarlaya düşen tanımlanamayan cisim, 10 metre genişliğinde krater oluşturdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk olaya ilişkin yaptığı açıklamada, tarlaya düşen cismin muhtemelen Rus füzesi olduğunu belirtti. Tusk, "Askeri uzmanlarımızın değerlendirmesine göre toplanan parçalar da dahil kanıtlar, bunun bir Rus Kh-101 seyir füzesi olduğunu gösteriyor" dedi. Füzenin yerleşim alanına inmediği için acil bir tehdit olmadığını belirten Tusk, "Eğer uçuşuna devam etseydi onu düşürmeye hazırdık" diye konuştu. Tusk, "Hedefin Polonya olduğuna inanmak için bir neden yok. Ancak Polonya hava sahasını ihlal etti" ifadelerini kullandı. Tusk, diğer Avrupalı liderlerle temas halinde olduğunu söyledi.

F-16 uçağı havalanmıştı

Polonya ordusu, ilk başta tanımlanamayan cismi yerel saatle 03.40'ta tespit etmiş, engellemek için bir F-16 savaş uçağı göndermişti. Cisim birkaç dakika sonra radar sistemlerinden kaybolmuştu. Ardından bölgede arama yapmak üzere bir askeri helikopter gönderilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Polonya'nın güneydoğusundaki Lublin ve Krasnystaw'da hava saldırısı sirenleri çalınmıştı. Tarnawa Kolonia sakinleri saat 04.00 civarında yüksek bir patlama sesi duyduklarını bildirmiş, polis yaklaşık 1 saat sonra cismin isabet ettiği noktaya ulaşmıştı.

Polonya Başbakanı Tusk, önceki akşam Lublin şehrinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden dönmüştü.

Kaynak: İHA

Politika, Polonya, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Polonya'da Rus Füzesi Tespit Edildi - Son Dakika

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