Polonya'da Sergilenen Rus Zırhlılarında Mühimmat Bulundu

Politika

Polonya'da sergilenen Ukrayna'nın savaşta ele geçirdiği Rus zırhlı araçlarında patlamamış mühimmat bulundu.

Ukrayna'nın savaşta ele geçirmesinin ardından Polonya'nın çeşitli kentlerinde açık havada sergilenen Rus zırhlı araçlarında patlamamış mühimmat olduğu ortaya çıktı. Polonya Stratejik Rezervler Ajansı yetkilileri, binlerce kişinin ziyaret ettiği serginin ardından incelenen zırhlı araçların 4'ünde patlamamış mühimmat bulunduğunu açıkladı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Bomba imha uzmanları her an patlayabilecekleri gerekçesiyle söz konusu mühimmatı güvenli yere götürürken, Rus zırhlı araçlarının Polonya sınır geçişi esnasında kontrol edildiklerine dair herhangi bir belgenin olmadığı ortaya çıktı.

Stratejik Rezervler Ajansı yetkilileri bir önceki kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Varşova Bölge Savcılığı konuya ilişkin olarak kamu çalışanlarının görevlerini kötüye kullandığı ve tehlikeye yol açtıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rus zırhlı araçları, başkent Varşova'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte "Bizim ve Sizin Özgürlüğünüz İçin" sloganıyla sergileniyordu. - VARŞOVA