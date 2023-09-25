Polonya Dışişleri Bakanı, Almanya'yı vize krizi nedeniyle suçladı - Son Dakika

Polonya Dışişleri Bakanı, Almanya'yı vize krizi nedeniyle suçladı

Polonya Dışişleri Bakanı, Almanya\'yı vize krizi nedeniyle suçladı
Son Güncelleme: 25.09.2023 14:54

Polonya'nın farklı ülkelerdeki konsolosluklarında usulsüz yollarla çalışma vizesi verilmesi Almanya'nın tepkisini çekti. Almanya Başbakanı, Polonya'nın iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğini belirtti. Polonya Dışişleri Bakanı ise Almanya'yı ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı ve karşılıklı ilişkilere zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Almanya'yı vize krizi nedeniyle Polonya'nın iç işlerine karışmakla suçladı.

Polonya'nın farklı ülkelerdeki konsolosluklarında usulsüz yollarla çalışma vizesi verilmesi Almanya'nın tepkisini çekti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın konsolosluklarda binlerce dolar karşılığında vize satıldığına ilişkin iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau Scholz'un açıklamasının devletlerin egemen eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ifade etti. Rau, Scholz'u ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayarak, Polonya'nın egemenliğine saygı duymaya ve karşılıklı ilişkilere zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkeye giren göçmen sayısını kontrol etmek amacıyla Polonya ve Çekya için kısa vadeli sınır kontrolleri yapmayı planladıklarını ifade etmişti. Sınırda geçici kontrol noktaları kurmanın insan kaçakçılığının da önlemesine yardımcı olacağını belirten Faeser, aynı zamanda polis kontrollerinin de yapılması gerektiğini kaydetti.

Polonya'nın Hong Kong, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Filipinler ve Katar'daki konsolosluklarında para karşılığı usulsüz vize verildiği tespit edilmişti. Polonya Ulusal Savcılığı ve Yolsuzlukla Mücadele Bürosu konuya ilişkin soruşturma başlatırken, 7 kişi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Olaf Scholz, Almanya, Polonya, Göçmenler, Hukuk, Politika, Son Dakika

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