Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK üyesi olarak seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Prof. Dr. Çetin Arslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapılacağını duyurdu.
Bozdağ, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu.
HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 369 milletvekili katıldı.
Seçimlerde Prof. Dr. Çetin Arslan 342, Prof. Dr. Bayram Keskin 22, Prof. Dr. Ender Ethem Atay 3 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.
Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi.
Bozdağ, Arslan'ı tebrik ederek, "Hayırlı olsun diliyor, Başkanlık Divanı olarak görevinde başarılar diliyoruz." dedi.
Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulunun 6 Şubat Salı günü toplanmaması kararı alındı.
TBMM Başkanvekili Bozdağ, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
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