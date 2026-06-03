Prof. Dr. Ersan Öz Vergi Konseyi Üyesi Oldu

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi İcra Kurulu üyeliğine atandı. Bu önemli görev, hem Pamukkale Üniversitesi hem de Denizli adına büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan Vergi Konseyi, vergi politikalarının geliştirilmesi sürecinde kamu yönetimi ile mükellefler arasında köprü görevi üstlenen önemli bir danışma ve koordinasyon platformu olarak faaliyet gösteriyor. Konsey, farklı kesimlerin temsil edildiği yapısıyla, vergi sistemine ilişkin politika önerileri geliştirilmesi ve mali raporların hazırlanması süreçlerinde aktif rol oynuyor.

Vergi Konseyi İcra Kurulu toplam 11 üyeden oluşuyor. Yapıda, maliye ve ekonomi alanında uzman akademisyenler de yer alırken, Türkiye genelinde bu alanda çalışma yürüten seçkin öğretim üyeleri arasından belirlenen

isimlerin üç yıllık süreyle görev yaptığı bildirildi. Bu kapsamda iki akademisyenin kurulda yer alması, bilimsel yaklaşımın politika üretim süreçlerine entegre edilmesi açısından önem taşıyor.

Prof. Dr. Ersan Öz'ün bu göreve seçilmesi, akademik birikiminin ve mali alanlardaki çalışmalarının ulusal ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Denizli için gurur kaynağı

Pamukkale Üniversitesi'nde yürüttüğü akademik ve idari görevlerle tanınan Prof. Dr. Ersan Öz'ün Vergi Konseyi İcra Kurulu'nda yer alması, üniversite camiasında da memnuniyetle karşılandı. Bu atamanın hem Türkiye'nin vergi politikalarının geliştirilmesine katkı sunması hem de akademi ile kamu yönetimi arasındaki iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor. - DENİZLİ