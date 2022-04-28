Prof. Dr. Kıdırali: "Türk Dünyası entegrasyon sürecinin 30. yılını idrak etmekteyiz" - Son Dakika

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, "Kazakistan ve diğer Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle başlayan Türk devletlerinin bütünleşme süreci önemli aşamalardan geçmiştir. Bu açıdan biz bu sene Türk Dünyası entegrasyon sürecinin de 30. yılını idrak etmekteyiz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nde (ANKASAM) düzenlenen konferansa katıldı. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol programda yaptığı konuşmada, "Dünya düzeninin yeniden inşa edildiği bir süreçte Türk Dünyası ülkelerinin ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın oynadığı rol kuşkusuz büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra Uluslararası Türk Akademisi, Türk Dünyası'nı merkezine alan bir perspektifle akademik alanda önemli çalışmalara imza atmaktadır. Yeni dünya düzeninin yeniden inşa edildiği süreçte Türk devletlerinin bütünleşmesi bağlamında çok hızlı adımların atılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle TDT ile birlikte Türk devletleri arasındaki bölünmüşlük giderilmeye başlanmıştır. TDT, çok hızlı bir ivme kazanmaya başlamış ve Orta Asya'dan Balkanlar'a doğru çok büyük bir havzayı içine alan, işbirliğine dayalı bir birliktelik ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Türk Dünyası'nı içine alan Avrasya bazlı bir güç mücadelesine şahit olduğumuz bir süreçte TDT kritik bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali ise, "Kazakistan ve diğer Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle başlayan Türk devletlerinin bütünleşme süreci önemli aşamalardan geçmiştir. Bu açıdan biz bu sene Türk Dünyası entegrasyon sürecinin de 30. yılını idrak etmekteyiz" diye konuştu.

Türk Dünyası entegrasyon süreci çerçevesinde Kazakistan'ın dış politikasını ve Kazakistan- Türkiye ilişkilerini ele almada yarar olduğunu kaydeden Kıdırali, "Esasında bağımsızlığının 30. yılında Kazakistan'ın pek çok başarıyı elde ettiği aşikardır. Kazakistan'ın devlet inşası süreci tamamlanmış, sorunlu bölgelerle ilgili meseleler çözülmüş, ülke sınırları net olarak çizilmiş ve uluslararası hukuk tarafından tescil edilmiştir. Büyük bozkırların göbeğinde ihtişamlı ve modern yeni başkent yükselmiştir. Ekonomik olarak Kazakistan, uluslararası piyasanın önemli bir üyesi haline gelmiştir. Kıtanın tam ortasındaki en uzun kara sınırları, barış ve güvenliğin teminatına dönüşmüştür" açıklamasında bulundu.

Ocak olaylarından sonra Kazakistan'ın Türk Dünyası ülkeleriyle yoğun iş birliğini devam ettirdiğinin altını çizen Kıdırali, "Bu bağlamda Ankara'nın her zaman olduğu gibi, Nur-Sultan'ın yanında bulunduğuna vurgu yapmamız gerekmektedir. Söz konusu süreçte Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç kere telefonda görüşmüşlerdir. Ocak ayında yaşanan trajik olaylar sırasında Türk işbirliği kurumları, hususen TDT Sekreterliği, TÜRKPA, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Kazakistan'a destek vermiştir. 31 Ocak'ta TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın başkentine gelerek Bakan Tileuberdi ile görüşmüştür. 11 Şubat'ta ise tanınmış devlet adamı İkram Adırbekov, TDT Aksakallar Konseyi'nin üç günlük toplantısına katılmıştır. Böylece Kazakistan'ın Türk Dünyası ile ilişkileri güncelliğini korumuştur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA