Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
30.12.2025 08:15
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Mihalıççık Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri töreninde siyaseti bıraktığını duyurdu.

Mihalıççık Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri, törenle sahiplerine takdim edildi. 25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de hem akademik hem de belediyecilik ve Yunus Emre için yaptığı çalışmaları nedeniyle onur ödülüne layık görüldü.

Törende ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Büyükerşen, "Siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor, Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan Hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" dedi.

"ÖMRÜMÜN KALAN KISMINI BÖYLE TAMAMLAYACAĞIM"

Yılmaz Büyükerşen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Siyaset onu birakmis olmasin 0 3 Yanıtla
  • Asil280721& Asil280721&:
    Adam Bosa in the sea city Brockton on J candy Banaba Mazar sex yet the CR city 0 3 Yanıtla
  • Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    Hocam biz seni bırakmıyoruz 0 0 Yanıtla
