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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin işçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin işçilerle bir araya geldi

18.02.2022 11:49
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin işçilerle bir araya geldi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Çetin, sahada çalışan belediyenin çeşitli birimlerinde görev alan işçilerle bir araya gelerek yemek yeme geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçilerle şantiyede bir araya gelerek öğle yemeği yedi. Ziyarette çalışmalarla ilgili de bilgiler alan Çetin, genel çalışma sürecinde emek ve gayretlerinden dolayı temizlik ekibine tek tek teşekkür etti.

Sahada çalışan belediye çalışanlarıyla sık sık bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çetin, "Sizler ilçemizin temizliği konusunda çok önemli bir görev yapıyorsunuz. İlçemizin tertemiz, pırıl pırıl ve sağlıklı olması için fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Temiz ve hijyenik bir Pursaklar için büyük emek harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin işçilerle bir araya geldi
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin işçilerle bir araya geldi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pursaklar Belediye Başkanı Çetin işçilerle bir araya geldi - Son Dakika


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