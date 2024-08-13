Pursaklar Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Düzenliyor - Son Dakika
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Politika

Pursaklar Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Düzenliyor

Pursaklar Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Düzenliyor

Pursaklar Belediyesi, personellere yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleriyle kaliteyi artırmayı hedefliyor. Son olarak düzenlenen 'Stratejik Plan' eğitim seminerine personellerin büyük bir katılım sağladığı belirtildi.

13.08.2024 11:36  Güncelleme: 11:39
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Pursaklar Belediyesi vatandaşlara hizmet yolunda kaliteyi en üst seviyeye yükseltmek adına hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

İlçe halkına en iyi hizmeti verebilmek adına personellere yönelik sık sık eğitim seminerleri düzenleyen Pursaklar Belediyesi, 'Hizmet İçi Eğitim' programları kapsamında "Stratejik Plan" eğitim semineri düzenledi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, alanında uzman eğitmenler tarafından Pursaklar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilirken, stratejik planlama konusundaki bilgi ve becerilerinin artırmak adına bilgilerin verildiği eğitim seminerine personellerin tamamına yakını katılım sağladı.

"Hemşehrilerimize en iyi hizmet, en doğru ve kaliteli şekilde verebilmek adına kurum içi eğitim seminerlerimize devam ediyoruz"

Hedeflerin en doğru şekilde belirlenmesi adına personele yönelik Stratejik Eğitim semineri düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimize en iyi hizmet, en doğru ve kaliteli şekilde verebilmek adına kurum içi eğitim seminerlerimize devam ediyoruz. Stratejik hedeflerin doğru belirlenmesi ve kurum içi performansın en yüksek seviyeye gelebilmesi için sık sık personellerimizi eğitim altına alıyoruz. Bu amaç doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın planlama süreçlerini daha verimli hale getirmek ve performanslarını olumlu yönde artırmak adına Stratejik Plan eğitim semineri gerçekleştirdik İnşallah alınan eğitimler ışığında Pursaklar'a hizmet yolunda en iyi ve en doğru hizmeti etmek adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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