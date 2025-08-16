Putin Alaska'da Sovyet Pilotlarının Mezarı Ziyareti - Son Dakika
Politika

Putin Alaska'da Sovyet Pilotlarının Mezarı Ziyareti

Putin Alaska\'da Sovyet Pilotlarının Mezarı Ziyareti
16.08.2025 13:34
Putin, Trump ile görüşmesinin ardından Sovyet pilotlarının mezarına çiçek bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Sovyet pilotlarının mezarlarını ziyaret etti. Putin'e Alaska dönüşünde Rusya sınırlarına kadar ABD'nin F-22 savaş uçakları eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Fort Richardson Mezarlığı'na geçti. Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin müttefik ülkelere savaş malzemesi sağladığı Lend-Lease anlaşması kapsamında Alaska- Sibirya ekipman taşırken üzerinde hayatını kaybeden Sovyet pilotların ve denizcilerin mezarlarına çiçek bıraktı. Putin, daha sonra Alaska'daki Başpiskopos Alexei Trader ile ayaküstü sohbet etti. - ALASKA

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
