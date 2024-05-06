Putin, başkanlık seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Putin, başkanlık seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki başkanlık seçimlerinin ardından ilk yurtdışı seyahatini Çin'e gerçekleştirecek. Ayrıca Putin'in Türkiye ziyareti de dış politikalarının önceliklerinden biri olarak planlanıyor.

06.05.2024 19:33
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya'daki başkanlık seçimlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk yurtdışı seyahatini Çin'e gerçekleştireceğini belirterek, Putin'in Türkiye ziyaretinin de dış politikalarının önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Rusya'da geçtiğimiz mart ayında yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk yurtdışı temaslarıyla ilgili programı belli olmaya başladı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in ilk yurtdışı seyahatini Çin'e yapacağını söyleyerek, "Ben ve Çin tarafı ziyaret tarihiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Herkes bu ziyaretin seçimlerin ardından Putin'in ilk yurtdışı seyahati olduğunu biliyor. Bu resmi temaslarda sadece başkentin ( Pekin'i) değil, başka bir şehrin de ziyaret edilmesi planlanıyor" dedi.

Uşakov, ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yeniden başkan seçildikten sonra geçtiğimiz yıl ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Putin'in de bu ziyarete aynı şekilde karşılık vereceğini belirtti.

"Türkiye'ye bir ziyaretin planlandığını açıkça söyleyebilirim"

Putin'in Türkiye ziyaretinin de gündemde olduğunu aktaran Uşakov, "Türkiye'ye bir ziyaretin planlandığını açıkça söyleyebilirim. Hazırlıklar yapılıyor ama tarihler henüz net değil. Bu ziyaret dış politikamızın önceliklerinden biri. Önümüzdeki günlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinin uygulanması için kesin tarihleri tartışacağız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, başkanlık seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek - Son Dakika

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