Putin'den Alaska'da Anıt Ziyareti

15.08.2025 20:49
Putin, Trump ile görüşmeden önce Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde 2. Dünya Savaşı'nda ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki işbirliğini temsil eden Alaska- Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya'nın doğusundaki Magadan şehrine geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Rus liderin ziyaretini "kapsamlı bir çalışma gezisi" olarak nitelendirdi. Peskov, Putin'in balık yağı işleme tesisinde, spor kompleksinde ve kültür merkezinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

"Görüşmelerin en az 6 ila 7 saat sürmesi beklenebilir"

Sözcü Peskov, iki liderin görüşmesine ilişkin ise, "Önce liderler arasında karşılıklı görüşme gerçekleştirilmesini öngörüyorduk. Şimdi bu görüşmeye yardımcıların da katılacağı anlaşılıyor. Bunun ardından muhtemelen bir çalışma yemeği formatında heyetler arasında müzakereler de yapılacak. Daha sonra liderler bir süre dağılacak ve ardından ortak bir basın toplantısı için bir araya gelecekler. Planlanan çok sayıda etkinlik nedeniyle bunların en az 6 ila 7 saat sürmesi beklenebilir" dedi.

Putin, ABD-SSCB işbirliğini temsil eden anıtı ziyaret etti

Putin, 2. Dünya Savaşı döneminde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki askeri işbirliğini temsil eden ve Alaska-Sibirya hava yolunda hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı. Putin, daha sonra Alaska'daki görüşmeye katılmak üzere yola çıktı.

Alaska-Sibirya hava yolu

Alaska-Sibirya hava yolunun ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda SSCB'ye askeri yardım sağladığı ödünç verme ve kiralama programı dahilinde kullandığı tedarik rotalarından biri olduğu biliniyor. Bölgede genellikle olumsuz hava şartlarında gerçekleştirilen uçuşlarda ise 100'den fazla pilotun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
