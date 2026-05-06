Putin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den İran'a Destek Mesajı

Putin\'den İran\'a Destek Mesajı
06.05.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, İran'ın bağımsızlık mücadelesini övdü; Moskova ve Tahran ilişkilerinin güçleneceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin görüşmede, "İran halkı bağımsızlıkları ve egemenlikleri için cesurca ve kahramanca mücadele ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi resmi ziyaret düzenlediği Rusya'da temaslarını devam ediyor. Pakistan temaslarını tamamlayarak Rusya'ya geçen Arakçi, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Arakçi görüşmede, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını Rus lidere Putin'e ileterek "Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkian, en iyi dileklerini size iletmemi istedi" dedi. Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığı temsil ettiğini ve güçlenmeye devam edeceğini söyleyen Arakçi, "İran, halkının birliği ve cesareti sayesinde daha önce İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı koymuştur ve hiçbir koşulda teslim olmayacaktır. İran halkı Amerikan saldırganlığına karşı başarıyla mücadele ettiği tüm dünyaya kanıtlanmıştır. İran her şeye karşı koymuştur ve koymaya devam edecektir" dedi.

Arakçi, Putin'e ve Rus hükümetine İran'a olan destekleri nedeniyle teşekkür ederek, "İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destekten dolayı minnettarız" dedi. Ayrıca Putin'e, ABD-İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney için ilettiği taziye dilekleri için de teşekkür eden Arakçi, Mücteba Hamaney'in seçilmesinin ardından Putin'in tebrikleri için özel şükranlarını ifade etti.

Putin'den İran'a destek

Putin ise "Hamaney'in mesajı için en içten teşekkürlerimi iletmenizi ve Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkilerimizi sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmenizi rica ediyorum" dedi.

Putin, "İran halkı bağımsızlıkları ve egemenlikleri için cesurca ve kahramanca mücadele ediyor" dedi. Putin, İran halkının "zor bir dönem" olarak nitelendirdiği bu süreci atlatmasını ve barışın hakim olmasını umduğunu söyleyerek "Elbette, İran halkının cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak, yeni bir liderin önderliğinde, bu zorlu dönemden barışın geleceğini çok umuyoruz. Rusya, Orta Doğu'da barışın en kısa sürede sağlanması için her şeyi yapacak. Biz de sizin çıkarlarınıza, bölgedeki tüm halkların çıkarlarına hizmet edecek ve bu barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanmasını temin edecek her şeyi yapacağız. Bizim pozisyonumuzu iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:32:33. #7.12#
SON DAKİKA: Putin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.