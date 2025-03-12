Putin, İşgal Altındaki Kurk Bölgesini Ziyaret Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kurk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Putin, ziyaret sırasında askeri üniforma giydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kurk bölgesini ilk kez ziyaret ederek, Rus birliklerini denetledi. Ziyaret sırasında askeri üniforma giyen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi aldı. Gerasimov, Putin'e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığı bilgisini vererek, 430 Ukraynalı askeri esir aldığını ifade etti.

"Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir"

Putin, esir alınanların Rusya yasaları uyarınca terörist muamelesi görmeleri gerektiğini belirterek, Rus mahkemelerinde yargılanabileceklerini ve onlarca yıl hapis yatabileceklerini aktardı. Putin, "Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte, mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır. Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" dedi. - MOSKOVA