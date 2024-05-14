Putin, Rusya'da yeni kabineyi onayladı - Son Dakika
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Politika

Putin, Rusya'da yeni kabineyi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yeni kabineyi onayladı. Putin'in imzaladığı kararnameyle birlikte yeni hükümet resmen göreve başladı.

14.05.2024 23:58
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yeni kabineyi onayladı.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrası yeni hükümet kuruldu. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'I tekrar başbakan olarak atayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yeni kabineyi imzaladığı kararnameyle onayladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Denis Manturov, Tatyana Golikova, Alexander Novak, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko yeni başbakan yardımcısı olarak atandı.

Andrey Belousov Rusya Savunma Bakanı, Vladimir Kolokoltsev İçişleri Bakanı, Alexander Kurenkov Rusya Acil Durumlar Bakanı, Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Konstantin Chuychenko Adalet Bakanı, Anton Alikhanov Sanayi ve Ticaret Bakanı, Mikhail Degtyarev Spor Bakanı, Alexander Kozlov Çevre Bakanı, Anton Kotyakov Çalışma Bakanı, Sergey Kravtsov Eğitim Bakanı, Oksana Lut Tarım Bakanı, Olga Lyubimova Kültür Bakanı, Mihail Muraşko Sağlık Bakanı, Maksim Reshetnikov Ekonomi Bakanı, Anton Siluanov Maliye Bakanı ve Roman Starovoyt Ulaştırma Bakanı oldu.

Putin'in imzaladığı kararname ile Rus hükümeti resmen göreve başladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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