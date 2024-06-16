Putin, Rusya'daki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Rusya'daki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı heyecan içinde kutlamaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de Rusya'daki Müslümanlar için Kurban Bayramı mesajı geldi. Rusya'daki Müslümanların ülkesine sağladığı katkılara vurgu yapan Putin, "Rusya'daki Müslümanların Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Kurban Bayramı, insanların yakınlaşmasına, toplumda merhamet, adalet ve karşılıklı anlayış ideallerinin pekişmesine hizmet eder ve İslam'ın kalıcı manevi değerlerinin derinliğini açığa çıkarır. Ülkemizdeki Müslümanların hayatının kültür, eğitim ve aydınlanma alanlarındaki yeni girişimlerle zenginleşmesi sevindiricidir" dedi.

Putin mesajında, "Müslüman kuruluşlar aile kurumunun güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine büyük önem veriyor, özel askeri operasyona ( Ukrayna'daki çatışmalara) katılanlara ve gazilerine, onların ailelerine ve yakınlarına etkili yardım sağlıyor. ve elbette, halkımızın birleşmesine, Rusya'da uluslararası ve dinler arası diyaloğun gelişmesine katkıları önemlidir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA