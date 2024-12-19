Putin: Suriye'de Kara Kuvvetimiz Yok

Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'de kara kuvveti olmadığını, askeri varlığının bir hava kuvveti ve bir deniz üssüyle sınırlı olduğunu ifade etti. İran destekli güçler tarafından desteklenen on binlerce Suriye askerinin Halep ve diğer birçok bölgeden savaşmadan çekildiğini belirten Putin, Esad'ın devrilmesinden Suriye'deki Hmeymim üssünden 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a tahliye ettiklerini açıkladı. - MOSKOVA