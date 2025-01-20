Putin, Trump'ı Tebrik Etti

Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dakikalar sonra yemin edecek olan ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ı tebrik ederek, "Ukrayna ihtilafı konusunda yeni ABD yönetimiyle de diyaloğa açığız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve gelmesine dakikalar kalan ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. Putin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ihtilafı konusunda yeni ABD yönetimiyle iletişime açık olduğunu ve krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını öncelik olarak gördüğünü söyledi. Rus lider, "Ukrayna ihtilafı konusunda yeni ABD yönetimiyle de diyaloğa açığız. Burada en önemli şey, birçok kez konuştuğumuz krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Bu en temel şeydir" dedi.

Putin, Trump ve ekibinin iletişimi yeniden tesis etme arzusu ve 3. Dünya Savaşı'nı önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını dikkate aldığı ifade edildi. - MOSKOVA