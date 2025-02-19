Putin: Ukrayna Müzakereleri İçin Hazırız - Son Dakika
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Politika

Putin: Ukrayna Müzakereleri İçin Hazırız

Putin: Ukrayna Müzakereleri İçin Hazırız

Putin, Ukrayna'nın müzakerelerden dışlanmadığını ve Rusya-ABD güveninin artması gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 21:52
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerden Ukrayna'nın dışlanmayacağını belirterek, "Rusya ile ABD arasındaki güven artmadıkça, Ukrayna krizi de dahil pek çok sorun çözülemez" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirdi. Suudi Arabistan'daki görüşmeye dostane bir atmosferin hakim olduğunu belirten Putin, "Ortak çıkar alanlarında çalışmayı yeniden başlatmak için ilk adımı attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bunlar arasında Orta Doğu, küresel enerji piyasaları ve uzay iş birliği gibi konuların olduğunu aktaran Putin, "Rusya ile ABD arasındaki güven artmadıkça, Ukrayna krizi de dahil pek çok sorun çözülemez" dedi.

"Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı"

ABD ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilere değinen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı. Diplomatların, Washington ve Moskova'dan sürekli olarak sınır dışı edilmesi iyi bir şeye yol açmıyor. Eğer işler böyle devam ederse, bu binalarda yalnızca temizlikçiler çalışacak, onların çalışmaları kesinlikle takdir edilmeli, ancak diplomatik misyonlar bunun için oluşturulmadı" dedi.

Ukrayna konusunda müzakereleri hiçbir zaman reddetmediklerini belirten Putin, "Rusya, Avrupalılarla teması hiçbir zaman reddetmedi. Rusya, Ukrayna ile müzakere sürecini de hiçbir zaman reddetmedi, asla. Bu müzakerelerdeki reddedenler, sözde ortaklarımızdı. Rusya ile temasları Avrupalılar durdurdu" dedi.

"Hiç kimse Ukrayna'yı dışlamıyor"

Müzakereye açık olduklarını aktaran Putin, "İsterlerse, bu müzakereler gerçekleşsin. Biz de masaya dönmeye hazır olacağız. Hiç kimse Ukrayna'yı dışlamıyor" ifadelerini kullanarak, ABD-Rusya görüşmelerine yönelik "tepkilerin" gereksiz olduğunu vurguladı.

"Donald ile görüşmekten mutluluk duyarım"

ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmenin düzenlemesinin zaman alacağını ve "sadece çay içmek veya geleceği konuşmak için bir araya gelmenin yeterli olmadığını" belirten Putin, "Donald ile görüşmekten mutluluk duyarım. Uzun zamandır görüşmedik. Yakın bir ilişkimiz yok ama önceki yıllarda, dört yıllık çalışma döneminde, başkan olduğu dönemde görüşüyorduk ve sıkça ikili ilişkileri tartışıyorduk. Bugün onunla görüşmekten mutluluk duyarım ve sanırım o da mutluluk duyar. Bu, telefon görüşmemizin doğasından belli oluyor. Ekiplerimizin, hem ABD hem Rusya için hayati önem taşıyan konuları (Ukrayna dahil) hazırlaması ve her iki tarafın da kabul edebileceği çözümlere ulaşması gerekiyor" dedi.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında "Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceğini" vaat ettiğini ancak şimdi altı aylık bir süreden bahsettiğini hatırlatan Putin, Trump'ın yeni bilgiler edinerek yaklaşımını revize ettiğini ve bunun "doğal" olduğunu söyledi.

Enerji fiyatlarına değinen Putin, kendisi, Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud'un daha önce üçlü bir görüşme yaptığını ve bu formatta yeni bir görüşmenin gerekli olduğunu açıkladı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

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