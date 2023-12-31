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Putin, Ukrayna savaşına değinmeden askerlerini övdü ve 2024'ü 'aile yılı' ilan etti - Son Dakika
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Putin, Ukrayna savaşına değinmeden askerlerini övdü ve 2024'ü 'aile yılı' ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yeni yıl konuşmasında Ukrayna savaşına değinmeyerek, askerlerini övdü. Putin, 2024 yılını 'aile yılı' ilan etti ve orduya birlik içinde destek verilmesi çağrısında bulundu.

Putin, Ukrayna savaşına değinmeden askerlerini övdü ve 2024\'ü \'aile yılı\' ilan etti
31.12.2023 - 22:11,  Güncelleme: 22:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yeni yıl konuşmasında Ukrayna savaşına değinmeyerek, askerlerini övdü. Rus lider, 2024 yılını "aile yılı" ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılına saatler kala geleneksel yeni yıl mesajı yayınladı. Orduya birlik içinde destek verilmesi çağrısında bulunan Rus lider, geçen yılki konuşmasının aksine Ukrayna savaşına atıfta bulunmadı. Orduyu öven Putin, askerlerinden "kahramanlar" diyerek bahsetti. Ekonomik konulara da değinen Putin, 2024 yılını "aile yılı" ilan etti. "Savaş görevinde olan, hakikat ve adalet için mücadelenin ön saflarında yer alan herkese" diyen Putin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sizler bizim kahramanlarımızsınız, kalplerimiz sizinle. Sizlerle gurur duyuyoruz, cesaretinize hayranız. 2023'ü uğurluyoruz ve çok yakında tarihin bir parçası olacak. Geleceği oluşturmak için ilerlemeliyiz. Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda çok çalıştık ve çok şey başardık. Ortak başarılarımızla gurur duyduk, başarılarımızdan sevinç duyduk ve ulusal çıkarlarımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi, bizim için sarsılmaz bir dayanak olan ve olmaya devam eden değerlerimizi savunmaya devam ettik" dedi. Her Rus vatandaşının hissettiği sorumluluğu anladığını kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, "Biz birlikteyiz ve bu Rusya'nın geleceğinin en güvenilir garantisidir."

Rus liderin konuşması zaman dilimi farklılığı nedeniyle yeni yıla Moskova'dan önce giren Kamçatka ve Çukotka'da yayınlandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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