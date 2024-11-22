Putin: Yeni Oreşnik Füzesi Test Edilecek - Son Dakika
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Politika

Putin: Yeni Oreşnik Füzesi Test Edilecek

Putin, Oreşnik füzesi hakkında dünyada karşı koyacak bir aracın bulunmadığını belirtti.

22.11.2024 22:59
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayi temsilcileri ve füze sistemleri geliştiricileri ile yaptığı toplantıda, "Bugün dünyada böyle bir füzeye (Oreşnik) karşı koyacak ve onu önleyecek hiçbir araç bulunmadığını eklemeliyim. Bir kez daha vurguluyorum: Bu yeni sistemi test etmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile tırmanan gerilimin gölgesinde bugün savunma sanayi temsilcileri ve füze sistemleri geliştiricileri ile bir araya geldi. Putin toplantıda, Ukrayna'daki bir askeri tesise fırlatılan yeni Oreşnik füzesi ile ilgili açıklama yaptı. Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için ABD balistik füzelerini ve İngiliz seyir füzelerini kullanmasının bu adımı tetiklediğini belirten Putin, "Bugün dünyada böyle bir füzeye (Oreşnik) karşı koyacak ve onu önleyecek hiçbir araç bulunmadığını eklemeliyim. Bir kez daha vurguluyorum: Bu yeni sistemi test etmeye devam edeceğiz. Seri üretime geçilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanarak, kullanıma hazır bir stoka da sahip olduklarını söyledi.

Oreşnik füzesinin stratejik bir nükleer silah olmadığını kaydeden Putin, "Vurucu gücü sayesinde, özellikle toplu olarak ve Rusya'nın sahip olduğu diğer uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında, düşman hedeflerine karşı kullanımının sonuçları etki ve güç açısından stratejik bir silahla karşılaştırılabilir olacaktır" diye konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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