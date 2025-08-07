Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Açık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimaline ilişkin, "Genel olarak buna karşı olmadığımı defalarca söyledim, mümkün. Ancak bunun gerçekleşmesi için belirli şartların oluşturulması gerekiyor. Maalesef, bu şartları oluşturmaktan henüz çok uzağız" dedi. - MOSKOVA
