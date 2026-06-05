Putin, Zelenskiy'nin Görüşme Teklifini Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin, Zelenskiy'nin Görüşme Teklifini Reddetti

Putin, Zelenskiy\'nin Görüşme Teklifini Reddetti
05.06.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Zelenskiy ile görüşmenin ancak anlaşma sağlandıktan sonra mümkün olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış için görüşme teklifine olumsuz cevap vererek, "Zelenskiy ile bir görüşme, ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Ukrayna'da devam eden savaşı ve bu savaşın sonlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşme teklifine ilişkin konuştu. Putin, Zelenskiy'in kendisine hitaben yazdığı mektubu yüzeysel olarak incelediğini söyleyerek, "Mektubu inceledim. Bu mektubun içeriğinde bazı kaba unsurlar var. Amaç görüşme için bir ortam oluşturmak mı yoksa bu görüşmenin yapılamayacağı bir ortam oluşturmak mı? Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan Starobelsk'e yönelik saldırı gibi korkunç suçlar işliyor. Zelenskiy ile bir görüşme, ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum" dedi.

Sözlerinin devamında çatışmanın sona ermesi için kalıcı anlaşmalar yapılması gerektiğini savunan Putin, "Rusya'nın çatışmanın kısa vadeli durdurulmasına değil, uzun vadeli ve tarihi bir perspektife dayanan anlaşmalara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Biz ilerliyoruz"

Vladimir Zelenskiy'nin baş başa görüşme teklifini reddeden Putin, Rus ordusuna da seslenerek, "O mektupta amacımızın Donbass'ı özgürleştirmek olduğu belirtiliyor. Ancak bunun asla başarılamayacağı söyleniyor. Kiev, bu yılın başından beri Luhansk'ın tamamının Rusya'nın kontrolünde olduğunu bilmiyor mu? Donetsk'te Kiev ordusunun kontrolündeki alanın yüzde 15'in altında olduğunu bilmiyor mu? Biz ilerliyoruz. Bunu başaracağımızdan şüphem yok. Çalışın kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

"ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz"

Ukrayna'daki savaşta batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuşan Putin, buna rağmen kendilerinin Dünya ekonomisinden tecrit edilmediğini savunarak, "Rusya'ya karşı uluslararası tecrit başından beri olmadı. Sadece Joe Biden döneminde buna dair çabalar oldu. Biz ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz. ABD'nin çıkarına olan hiçbir proje durmadı" ifadelerini kullandı.

Dünyada egemenlik savaşının hız kazandığını da söyleyen Vladimir Putin, "Ülkelerin, hızla değişen dünyada kendi yerlerini sağlama almaya çalışmaları nedeniyle egemenlik yarışı giderek hız kazanıyor. Rusya, zorlu uluslararası ortama rağmen egemenliğini güçlendiriyor, ortaklıklarını genişletiyor ve küresel sahnedeki konumunu pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Putin ayrıca Rusya ile iyi ticari ilişkileri olan Hindistan'a baskı yapıldığını, ancak Hindistan'ın buna boyun eğmediğini dile getirirken, Rusya'nın kamu borcunun yüzde 16 düzeyinde olduğunu, Avrupa'nın ise yüzde 80 dolayında kamu borcunun bulunduğunu ifade etti. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, Zelenskiy'nin Görüşme Teklifini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı o anlar kamerada Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o anlar kamerada
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu
Galatasaray, Mourinho’nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
19:10
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 20:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: Putin, Zelenskiy'nin Görüşme Teklifini Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.