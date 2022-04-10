Remzi Çayır: Memleketi zor durumdan kurtarmak için yola çıktık - Son Dakika

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Biz bir siyasi parti kurmak için değil bizler inkılapçı ruhla memleketi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için yola çıktık" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, genel başkan yardımcıları ile birlikte partisinin Kırşehir İl Kongresine katıldı. Kırşehir'de yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Çayır, partililerin oluşturduğu konvoyla kongrenin yapılacağı Neşet Ertaş Kültür Merkezine geçti. Burada konuşan Çayır, "Bizler inkılapçı ruha sahip idealist insanlarız. Memleketimizin bulunduğu bu zor durumda bu sistemi değiştirmek için elimizi taşın altına koymak istedik. Biz bir siyasi parti kurmak için değil bizler inkılapçı ruhla memleketi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için yola çıktık" dedi.

Seçimle başa gelenlerin hizmet yerine bir sonraki seçimi kazanmanın hesaplarını kurduğunu kaydeden Çayır, "Siyasetçiler yüz yıldır aynı cümleleri kuruyor; 'Siyaset arenasında adalet, liyakat, hizmet, yaşam kalitesinin artırılması.' Fakat yüz senedir her gelen siyasetçi kapısını rant kapısına çevirdi. Koltuğa oturur oturmaz adaleti de liyakati de hizmeti de kendine ve çevresine dağıtmaya başladı" diye konuştu.

Siyasetçinin görevleri olduğunu belirten Remzi Çayır; "Şimdiki hal ne peki? Siyasetçiler kendilerine bu dünyada cenneti yaşatırken fakire fukaraya bu toprakların evlatlarına sefaletin içindeki insanımıza, 'Sabret sabret' diyerek ahirette cenneti vadediyor. Böyle bir şey olur mu? İşte bu anlayışa, bu kör zihniyete itirazımız var diyerek ezber bozmak için buradayız" ifadelerini kullandı. Kongre sonucunda Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanlığına Şevket Göçmen seçildi. Kongreye Saadet Partisi ve Zafer Partisi il başkanları da katıldı.