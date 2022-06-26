Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları milleti aldatmayacak - Son Dakika
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Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları milleti aldatmayacak

26.06.2022 17:43
Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları milleti aldatmayacak

Milli Yol Partisi (MYP) İstanbul İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi bugün gerçekleşti.

Milli Yol Partisi (MYP) İstanbul İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi bugün gerçekleşti. Kongrede konuşan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, " Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları hiçbir zaman kimseyi satmayacak, kimseye yalan söylemeyecek, milleti aldatmayacaktır" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Milli Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne partinin Genel Başkanı Remzi Çayır, İstanbul İl Başkanı Ahmet Taşkent, Genel Başkan Yardımcıları Yunus Ekşi, Necdet Topçu, STK ve parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede önce folklor gösterisi, türkü dinletisi gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

"'BUNLARDA BÖYLEYMİŞ, BÖYLE GELDİ BÖYLE GİDERMİŞ' DEDİRTMEYECEĞİZ"

Partisinin 1'inci Olağan Kongresi'nde konuşma yapan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, "Dünyada farklı talepler, istekler olabilir. Herkes bir rüya görebilir. Herkes kendini bir yerde de görmek isteyebilir. Ama değerli kardeşlerim şuna inanmalısınız, bu hareketin mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları hiçbir zaman kimseyi satmayacak, kimseye yalan söylemeyecek, milleti aldatmayacaktır. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 'Bunlarda böyleymiş, böyle geldi böyle gidermiş' dedirtmeyeceğiz. 136 parti var derdiniz, tasanız neydi de 137 yaptınız diye sordular bize. Doğru dediler. Gerçekten 136 parti var 137'yi yapmak akıllıların işi değil delilerin işi. Bu sistemin içinde bulunan siyasi partilerde demokrasi yok, insanlık yok, vicdan yok. Bu siyasi partilerde, siyaset anlayışında millet yok millet. Milletin kendisi, derdi yok. Adam iktidar oluyor, iktidar olduğunun ertesi günü yeniden, nasıl iktidarımı devam ettiririm telaşına düşüyor. Milletin problemi yok, milletin derdi yok, milletin geleceğiyle ilgili kaygı yok, çözüm yok. Sistem bu, hemen hemen Türkiye'deki cari siyaset böyle" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ SİYASETİ SADECE PARASI OLANLAR YAPAR"

Çayır,  yeni bir parti kurmalarının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Bir başka soru daha var, siz Muhsin Yazıcıoğlu ile bir parti kurdunuz mu, kurdunuz. O zaman neden bırakıp gittiniz, niye başka bir parti? Bir partiyi yaşatmak, il il teşkilatlandırmak kolay mı? Bürolar tutulacak, bayrak basılacak, gidilecek, gelinecek işte bunların hepsi para. Türkiye'deki siyaseti sadece parası olanlar yapar. Türkiye'de siyaseti ne yazık ki doğru dürüst adam yapmıyor, parası olanlar yapıyor. Adamın fikri, zikri, becerisi, kabiliyeti var fakat parası yok, yapamıyor. Efendiler geliyor, ağalık sistemi kurmuşlar. Bunların ağalık düzenine, ağalarına hepsine isyan ediyorum isyan. Şimdi suçun bireyselliği, evrensel değeri kalktı. Halbuki peygamber efendimizin söylediği gibi baba çocuğunun suçundan, çocuk babasının suçundan dolayı yargılanamaz. Hal böyleyken tüm adalet şu an da yukarıda oturana bakıyor. Adalet yukarıda oturana bakıyor, itiraz ediyorum, isyan ediyorum."


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Kaynak: DHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Remzi Çayır, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları milleti aldatmayacak - Son Dakika

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