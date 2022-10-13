REMZİ ÇAYIR: YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDEBİLECEK SİSTEMLER OLUŞTURULMALI - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR: YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDEBİLECEK SİSTEMLER OLUŞTURULMALI

13.10.2022 15:07

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Türkiye hesap veren bir anlayışa geçmek zorundadır.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Türkiye hesap veren bir anlayışa geçmek zorundadır. Yolsuzlukla mücadele edebilecek sistemlerin oluşturulması gerekiyor. Milli Yol hareketi bu nedenle ortaya çıktı' dedi.

Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin doğruyu söyleyen insanlara ihtiyacı var diyen Çayır, "Süresiz siyaset keyfiliği, vurdumduymazlığı beraberinde getiriyor. Türkiye hesap veren bir anlayışa geçmek zorundadır. Yolsuzlukla mücadele edebilecek sistemlerin oluşturulması gerekiyor. Milli Yol hareketi bu nedenle ortaya çıktı. Biz diyoruz ki, milletin parasını çar çur etmiş, rüşvete bulaşmış, yolsuzluğa bulaşmış oğlumuz, kardeşimiz, partilimiz olsa soluğu mahkemede alacaktır. Milletimizi aydınlatmak, milletimize gerçeği söylemek, milletimize hakikati anlatmak zorundayız? diye konuştu.

'ÜRETİM ŞART'

Türkiye'nin akılcı, hizmetkar anlayışa ve yeni sistemlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çayır, 'Bütün toplumların terk ettiği sistemi derhal terk etmemiz lazım. Ne yapılacaksa ortak izanla ve anlayışla yapılması gerekiyor. Bir milletin refahı ürettikleriyle, sattıklarıyla, aldıklarıyla ve yaşam tarzıyla orantılıdır. Mutlak anlamda üretim şart. Ülke olarak daha çok ihracat yapmamız ve döviz girdisi sağlamamız gerekir. İnsanlar umuda sarılmak istiyor. İnsanlar geleceğini endişesiz yaşamak istiyor. Milli Yol Partisi bu sebeple yola çıktı. Herkes şunu bilmelidir; canımız sıkıldı, birilerine kızdık' diye bir araya gelip bir parti kurmadık. Türkiye'nin değişmeyen kaderini değiştirmek, değişmeyen gidişatını değiştirmek, Türkiye'yi sistem değişikliği ile çağlar ötesine taşımak için bir çabanın, hayalin, düşüncenin sahibi olarak beraber siyasi organizasyon kurduk. Bu organizasyonun adına da 'Milli Yol' dedik. Milli Yol demek adalet, umut, gelecek, ortak akıl demektir? dedi.

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Kaynak: DHA

Siyaset, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: REMZİ ÇAYIR: YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDEBİLECEK SİSTEMLER OLUŞTURULMALI - Son Dakika
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