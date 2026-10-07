Reuters Hizbullah'ın İran'dan yardım için 200 milyon dolar aldığını öne sürdü

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara yardım etmek üzere İran'dan 200 milyon dolar aldığını öne sürdü. Hizbullah'ın uygun görülen yaklaşık 50 bin aileye başlangıçta 3 bin dolar yardım sağlayacağı iddia edildi. Hizbullah'tan bir yetkili yardım planının gelecek günlerde açıklanacağını belirtirken, paranın kaynağına ilişkin ayrıntı vermedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Hizbullah'ın İsrail ile savaşta yerinden edilen Lübnanlılara yardım için İran'dan 200 milyon dolar aldığını öne sürdü. Reuters'ın para transferi hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğunu öne sürdüğü iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu finansman Hizbullah'ın savaşta ağır darbe alan destekçilerine sağlayacağı ilk büyük mali yardım olacak.

Kaynaklar, Hizbullah'ın parayı geçtiğimiz ay ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskısını artırdığı bir dönemde teslim aldığını söyledi. Paranın Lübnan'a aktarılmasında kullanılan aracıların transferin taşıdığı riskler nedeniyle yüzde 20 komisyon aldığı iddia edildi. Kaynaklardan biri, bu oranın normal seviyenin yaklaşık dört katı olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın söz konusu paradan uygun görülen ailelere başlangıçta 3 bin dolar ödeme yapmayı planladığı iddia edildi. Yardımlarda İsrail saldırıları nedeniyle tamamen yıkılan veya İsrail güçlerinin kontrolü nedeniyle erişilemeyen bölgelerde yaşayan ailelere öncelik verilmesi bekleniyor. Kaynaklardan biri, yaklaşık 50 bin ailenin bu yardımlardan yararlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hizbullah'tan bir yetkili ise, Reuters'a yaptığı açıklamada bir miktar maddi kaynağın güvence altına alındığını ve yardım dağıtım planının gelecek günlerde açıklanacağını belirtti. Ancak yetkili, paranın kaynağı hakkında bilgi vermedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Hazine Bakanlığı ve Lübnan hükümeti henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın çeşitli bölgelerine başlattığı yoğun hava saldırıları ve kara işgali sonrasında yüz binlerce Lübnanlı yerinden edilmişti.