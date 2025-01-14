Reyhanlı Terör Saldırısı Şüphelisi Tutuklandı

Politika

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Tunç paylaşımında, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA