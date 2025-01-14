Reyhanlı Terör Saldırısı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Reyhanlı Terör Saldırısı Şüphelisi Tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, 2013 Reyhanlı terör saldırısının şüphelisi Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını duyurdu.

14.01.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Tunç paylaşımında, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Reyhanlı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Reyhanlı Terör Saldırısı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:58:43. #1.11#
SON DAKİKA: Reyhanlı Terör Saldırısı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.