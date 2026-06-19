Roblox Türkiye'de Denetim Biçimi Tartışılıyor - Son Dakika
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Roblox Türkiye'de Denetim Biçimi Tartışılıyor

Roblox Türkiye\'de Denetim Biçimi Tartışılıyor
19.06.2026 17:17
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Bakan Göktaş, Roblox'un erişimi için denetim mekanizmalarını güçlendireceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformu Roblox'un Türkiye'deki erişim durumuna ilişkin, "Bizim görüşümüz sorulduğunda biz görüşümüzün olumlu olabileceğini ama devlet olarak şunu söylemek istiyoruz; bizim amacımız yasaklamak değil, denetlemek. Denetim mekanizmalarını oluşturanlara, şartları oluşturanlara tabii ki sistemimiz açıktır. Şu aşamada aslında baktığımız zaman BTK onların doğrudan muhatabı. Önümüzdeki süreçlerde kararı yine mahkeme verecek" dedi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde gerçekleştirilen 'Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oyun platformu Roblox'un Türkiye'deki erişim durumuna ve dijital oyunlara yönelik yapılan düzenlemelere değinen Bakan Göktaş, Türkiye'de 100 binin üzerinde kullanıcısı olan oyun platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirdiklerini belirterek, oyunlarda yaş derecelendirmesi yapılmasını, bu kurala uymayan içeriklerin otomatik olarak '+18' sayılmasını ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesini istediklerini ifade etti. Dijital oyunlarla ilgili konuları gündeme getirdiklerinde 'oyunuma dokunma, oyunu mu kapatacaksın' şeklinde eleştiriler aldıklarını belirten Göktaş, "Bizim amacımız oyun kapatmak veya yasaklamak değil. Her zaman onu söyledik. Bir düzenleme getirmek, bir model getirmek. Biz bir içerik uygunsuzsa bir temsilci istiyoruz. Bir muhatap istiyoruz. Bizim amacımız tam olarak bu. Çocuklara uygun olmayan içeriklerin kontrol edilebilmesini istiyoruz. Diğer yandan 65 yaş veya 50 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir çocuk rolüne girip, 13 yaşındaki bir çocukla chatleşmesini istemiyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. Dolayısıyla bu içeriklerin düzgün bir şekilde kontrol edilmesini, çocuklarımızın zihinsel, psikolojik, bireysel gelişimlerine uygun şekilde yürütülmesini istiyoruz. Ama şunu dedik; bu şartlara uyanlara da sistemimiz açık" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye özgün yaş doğrulama sistemini defaatle görüştüler"

Roblox'un Türkiye'deki erişim engeli ve şirketin attığı adımlara ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Roblox özelinde özellikle bu bir aslında idari karardı. Yerel bir mahkeme, Adana'da bir vatandaşın başvurusuyla kapattı. Bakanlığımızın müdahilliği yoktu burada. Dolayısıyla neredeyse iki seneye yakındır kapattı. Roblox defaatle bizle görüşmeye geldi. Türkiye'ye özgün yaş doğrulama sistemini defaatle görüştüler. Biz hassasiyetimizi dile getirdik. Bizim amacımız burada çocuklar oyun oynaması değil. Uygun içerikler olsun, güvenli içerikler olsun, aileler çocukları oyun oynarken çocuğum kimle etkileşim içerisinde diye gözleri arkada kalmasın. Şu aşamada aslında baktığımız zaman BTK onların doğrudan muhatabı. Dolayısıyla onlarla yürüttükleri süreç. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde kararı yine mahkeme verecek. Bizim görüşümüz sorulduğunda biz görüşümüzün olumlu olabileceğini ama devlet olarak şunu söylemek istiyoruz; bizim amacımız yasaklamak değil, denetlemek. Denetim mekanizmalarını oluşturanlara, şartları oluşturanlara tabii ki sistemimiz açıktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Roblox, Son Dakika

Son Dakika Politika Roblox Türkiye'de Denetim Biçimi Tartışılıyor - Son Dakika

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