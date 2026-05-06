Rojin Kabaiş Dosyasına Yerli Ekip

06.05.2026 00:50
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduklarını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, CHP'ye yönelik mutlak butlan davasına ilişkin, "Mutlak mutlan davasında karar verip veremeyeceğini, şu an istinaf aşamasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi inceliyor. Oranın takdirinde, bizim kararın ne zaman verileceği ya da ne yönde karar verileceği konusunda bir bilgimiz yok bir takdirimiz de olamaz" dedi.

'UMUT ALTAŞ BENCE OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ'

Gülistan Doku soruşturması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdikleri görüşme sorulan Gürlek, "Gülistan Doku gerçekten toplumda hassasiyet oluşturan bir olaydı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurduk. Burada bir başka ve yeteri kadar tetkik hakimi arkadaşlarımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden, aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor. Burada illa 'Bu dosya açılacak, bir fail bulunacak' diye bir şey yok. Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık. Yeni yazışmalar çıktı, babasıyla WhatsApp yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Çocukların, cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Onların fikir ve önerilerini aldık. İnşallah bu konuda çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gürlek, Umut Altaş hakkında çıkarılan kırmızı bültene ilişkin ise "Bunun iadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla işin önemine binaen hassasiyeti de süreci de ilettik. İnşallah iadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımız devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız da özellikle Vali Bey'le ilgili süreci takip ediyor" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medyada kimlik doğrulaması ile ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin, "Onun çalışmaları şu an devam ediyor. Bir yasal düzenleme paketini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız geçirdi. Biz de benzer örnekler aldık. Bunların hepsi 12'nci pakette; sosyal medya düzenlemesi, çocukların cezalarının artırılması, şu an çalışma aşamasında. Belli bir aşamaya geldikten sonra da kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

'SÜRECİN YÖNETİMİ TAMAMEN TBMM'YE AİTTİR'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bakanlıkça yürütülen çalışmalara dair konuşan Gürlek, "Mutabakat metni yayınlandı, Meclis'e geldi. Burada irade elbette Meclis'in. Biz daha önce açıkladık. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım aşamasında, mutfak aşamasında bir ihtiyaç varsa bu konuda hazırız. Ama bunun kanunların yapımı, çerçevesinin belirlenmesi, sürecin yönetilmesi tamamen TBMM'ye aittir" açıklamasını yaptı.

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmalarına benzer faili meçhul başka dosyaların da gündemde olup olmadığı ile ilgili soruya, "Toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalar, bunlarda insanlar olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da cep telefonu çözümü noktasında daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara göre değil, biz dosya bazında bakıyoruz. Ama tabii genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir" yanıtını verdi.

Gürlek IBAN mağdurları ile ilgili yasal düzenleme beklendiğini belirterek, "Var ama tabi bilmiyoruz Meclis'ten geçer mi geçmez mi" dedi.

Kaynak: DHA

