Romanya'da Hükümet Güvensizlik Oylamasıyla Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya'da Hükümet Güvensizlik Oylamasıyla Düştü

Romanya\'da Hükümet Güvensizlik Oylamasıyla Düştü
05.05.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda 281 oyla düşürüldü ve geçici hükümet oldu.

Romanya'da Başbakan Illie Bolojan liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla düştü.

Aşırı sağın güç kazandığı Romanya'da geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı aday Nicusor Dan'ın kazanmasının ardından kurulan hükümet aleyhindeki güvensizlik önergesi, parlamentodaki oylama ile kabul edildi. Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve Peace-Önce Romanya (PACE) partilerinden milletvekillerinin girişimiyle sunulan teklif, 4'e karşı 281 oyla kabul edildi ve hükümet düştü. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı. İktidar koalisyonuna destek veren partiler, oturumda bulunmalarına rağmen oy kullanmadı.

Romanya'nın 464 sandalyeli parlamentosunda güvensizlik oyu için en az 233 oy gerekiyordu.

Bolojan liderliğindeki hükümet, geçici hükümet olarak göreve devam edecek

Romanya'da geçtiğimiz yıl aşırı sağcı ve Batı karşıtı partilerin yükselişine karşı oluşturulan koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay en güçlü parti konumundaki PSD'nin koalisyondan çekilmesiyle sarsılmıştı. Parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan PSD, Başbakan Bolojan ve partisinin tasarruf önlemlerine tepki olarak dört partili Avrupa yanlısı koalisyondan çekildiklerini duyurduktan sonra aşırı sağ muhalefetle birlikte güvensizlik önergesi vermişti.

PSD'nin çekilmesiyle geçtiğimiz aydan bu yana azınlık hükümetine liderlik eden Başbakan Bolojan liderliğindeki hükümet, güvensizlik oylamasını kaybetmesinin ardından artık geçici hükümet olarak görevine devam edecek ve sadece rutin idari işleri yürütebilecek. Görev süresi 45 günü aşamayacak olan Bolojan kabinesi, bu süreçte olağanüstü kararnameler çıkaramayacak ve yeni yasa teklif edemeyecek. Sürecin devamında Cumhurbaşkanı Nicusor Dan'ın partileri görüşmeye çağırması ve başka bir liberal isim ile 4 partili bir Avrupa yanlısı koalisyonu yeniden kurmaya çalışması bekleniyor.

PSD, daha önce farklı bir başbakan olması durumunda Avrupa yanlısı koalisyona geri dönebileceklerini sık sık dile getirmişti. Ancak Bolojan'ın partisi Ulusal Liberal Parti (PNL), PSD ile yeniden iş birliğini reddetmişti.

AB fonları tehlikede

Romanya'daki siyasi kriz, ülkenin AB fonlarından yaklaşık 8 milyar Euro'yu güvence altına alabilmesi için Ağustos ayı sonuna kadar hayata geçirmesi gereken kritik reformların gündemde olduğu bir dönemde geldi. Fonlar, ülkede geçtiğimiz yılki gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 7.7'sine ulaşan bütçe açığının azaltılması ve ekonomik istikrarı açısından kritik önem taşıyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya'da Hükümet Güvensizlik Oylamasıyla Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:34:36. #7.13#
SON DAKİKA: Romanya'da Hükümet Güvensizlik Oylamasıyla Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.